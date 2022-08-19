Госдеп США опасается последствий признания России «спонсором терроризма»

Если США признают Россию «страной — спонсором терроризма», та может отказаться от всяких договоренностей со Штатами. Это поставит под угрозу и стамбульские соглашения, касающиеся вывоза украинского зерна и поставки российских продуктов, тайно предупредил конгресс Госдеп США, передает Politico.

«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», — цитирует издание РИА Новости.

Кроме того, странам будет сложнее поддерживать работу в контексте ядерных материалов.

Ранее российский МИД заявил, что США могут забыть об отношениях с Россией, если признают ее «спонсором терроризма».

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, которая инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.

За события на Украине, в Грузии, Сирии и Чечне США и предложили объявить ее «страной — спонсором терроризма».