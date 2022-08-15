Захарова: США могут забыть об отношениях с Россией, признав ее «спонсором терроризма»

Признание России «страной — спонсором терроризма» может привести к полному разрыву отношений с США. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — напомнила она.

В июле американский сенат принял резолюцию, которая призывает Госдеп к признанию России «страной — спонсором терроризма». В качестве аргумента для этого приводились события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, которая инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.