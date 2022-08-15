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Ру Тат
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Политика
15 августа 2022  06:28

Захарова: США могут забыть об отношениях с Россией, признав ее «спонсором терроризма»

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Признание России «страной — спонсором терроризма» может привести к полному разрыву отношений с США. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — напомнила она.

В июле американский сенат принял резолюцию, которая призывает Госдеп к признанию России «страной — спонсором терроризма». В качестве аргумента для этого приводились события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, которая инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.

#мария захарова #США #терроризм
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