После отключения Запорожской АЭС электроснабжение региона идет без перебоев, в штатном режиме. Однако если возникнут проблемы, власти Запорожья могут обратиться за помощью к России, заявил член главного совета ВГА области Владимир Рогов.

Работа шестого, последнего действующего, энергоблока АЭС была остановлена утром 11 сентября.

«Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — объяснил представитель администрации РИА Новости.

Он напомнил, что Россия не оставила регион без поддержки, когда Киев перекрыл для него поставки газа.

«Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом», — уверен Рогов.