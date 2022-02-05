Госдеп: Си Цзиньпину нужно было убедить Путина идти на деэскалацию на Украине

Во время прошедших переговоров Председателю КНР Си Цзиньпину нужно было убедить Президента России Владимира Путина идти на деэскалацию вокруг Украины. Таким мнением на брифинге поделился помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

По его словам, заявление, сделанное главами государств после переговоров, является прямым отражением тенденции к сближению, которой следуют РФ и КНР в последнее время.

«Однако, как я думаю, важно отметить, что встреча проходит в то самое время, когда Россия напрямую угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины», — цитирует его ТАСС.

По мнению Критенбринка, Председатель КНР должен был проявить ответственность и воспользоваться возможностью, чтобы призвать собеседника «к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине».

Если же Китай не предпримет таких шагов и в дальнейшем, добавил помощник госсекретаря США, это означает, что он оказывает поддержку усилиям России, направленным на «принуждение Украины».