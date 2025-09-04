Госавтоинспекция Татарстана усилит меры безопасности для предотвращения ДТП

В Татарстане сотрудники ГАИ усилят меры безопасности для предотвращения ДТП. В частности, в ближайшее время будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Ремень безопасности». Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в августе 2025 года основными причинами ДТП с погибшими стали столкновения и наезды на пешеходов. Из 41 погибшего 32 человека стали жертвами именно этих происшествий, что составило 78% всех смертельных случаев.

«Такая ситуация требует принятия срочных мер по усилению безопасности дорожного движения, особенно в отношении защиты пешеходов. В этой связи на этой неделе планируется проведение оперативно-профилактического мероприятия “Пешеход”», – заявил Рустем Гарипов.

По данным статистики, за последние три года именно в сентябре чаще всего происходят ДТП со смертельным исходом, вызванные наездами на пешеходов и столкновениями автомобилей.

«Поэтому, помимо работы с пешеходами в сентябре планируется профилактическое мероприятие “Ремень безопасности”. В октябре с учетом погодных условий – плохая видимость, мокрое дорожное покрытие – увеличивается количество смертельных столкновений. Будет сосредоточена профилактическая работа по встречной полосе. В ноябре из-за сокращения светового дня и отсутствия снега повышается количество наездов на пешеходов», – отметил он.