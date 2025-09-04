Пик смертельных ДТП в Татарстане в этом году отмечен в середине лета

Большинство смертельных ДТП в Татарстане за этот год случилось в июле и августе. Об этом на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

«Анализ статистики показывает, что пик смертности пришелся на середину лета: в июле погибли 40 человек, в августе зафиксирован 41 случай гибели. Эти два месяца стали самыми трагическими в летнем периоде, демонстрируя практически одинаковый уровень смертности. В июле основная доля погибших отмечается при столкновениях», – отметил Рустем Гарипов.

В августе 2025 года основными причинами ДТП с погибшими стали столкновения и наезды на пешеходов. Из 41 погибшего 32 человека стали жертвами именно этих происшествий, что составило 78% всех смертельных случаев.

«При этом отмечается резкий рост числа погибших пешеходов, их смертность увеличилась втрое – с четырех до 12 погибших. Из 12 случаев смертельных наездов на пешеходов 9 зафиксированы в вечернее время, в основном на трассах», – добавил Главный государственный автоинспектор РТ.