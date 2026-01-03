Госавтоинспекция Татарстана просит водителей не выезжать на трассы из-за метели

Из-за метели Госавтоинспекция просит татарстанских водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости.

Сегодня в Татарстане прогнозируют метель с ухудшением видимости до одного километра, сильный ветер порывами до 20 м/с. Завтра, 4 января, в республике ожидается сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, ветер порывами до 23 м/с.

На дорогах сохраняется гололедица, снежные заносы, снежная каша. Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказывать всяческое содействие участникам дорожного движения во время неблагоприятных метеорологических и дорожных условий.

Если у вас произошло что-то непредвиденное на дороге, обращайтесь в Госавтоинспекцию по телефону (843) 5 333 888.