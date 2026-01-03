Снежные заносы на дорогах, гололедицу и до -14 градусов прогнозируют в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Небольшой и умеренный снег, сопровождаемый метелью, пройдет утром в Татарстане 3 января. По данным Гидрометцентр РТ, ветер – южный и юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, но в дневные и утренние часы его порывы местами могут достигать штормовых значений в 15-20 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, на востоке республики будет холоднее – до -14 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица, а местами возможно образование снежных заносов.