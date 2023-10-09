Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о гололедице на дорогах

На этой неделе в Татарстане сохранится достаточно холодная и сырая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории Татарстана ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедица. Ночью температура воздуха опустится до отрицательных значений.

В Госавтоинспекции Татарстана отмечают: водителям следует увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных торможений, воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Автоинспекторы напоминают водителям о необходимости подготовки транспорта к зиме и призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.