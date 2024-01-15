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Госавтоинспекция РТ в видеоролике напомнила водителям о соблюдении ПДД в непогоду
Республиканская Госавтоинспекция опубликовала ролик, в котором напомнила водителям о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности в условиях непогоды.
В ведомстве напоминают: при движении на автомобиле в условиях непогоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу.
Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Ранее мы сообщали, что в связи с плохими погодными условиями на участке трассы М5 в Татарстане ограничено движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто.
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