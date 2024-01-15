Госавтоинспекция РТ в видеоролике напомнила водителям о соблюдении ПДД в непогоду

Республиканская Госавтоинспекция опубликовала ролик, в котором напомнила водителям о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности в условиях непогоды.

В ведомстве напоминают: при движении на автомобиле в условиях непогоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу.

Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Ранее мы сообщали, что в связи с плохими погодными условиями на участке трассы М5 в Татарстане ограничено движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто.