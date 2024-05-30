Госавтоинспекция РТ в видео напомнила мотоциклистам о необходимости соблюдения ПДД

Госавтоинспекция Казани выпустила социальную видеозапись, призывающую к осторожности при использовании мототранспорта и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Поводом стали трагические цифры аварийности с участием мотоциклистов.

В 2023 году на российских дорогах в результате ДТП с мототранспортом погибли 1061 человек. В Татарстане тогда жертвами стали 15 человек. А в текущем 2024 году в республике уже зафиксировано 8 смертельных случаев в авариях такого рода.

В видеоролике Госавтоинспекция напоминает, что у каждого погибшего были планы на будущее, которым не суждено было сбыться из-за трагической случайности на дороге.

«У тех, кого не стало вчера, были планы на это утро. А у тех, кто погиб этим утром, были планы на этот вечер. Не принимайте жизнь как нечто само собой разумеющееся, ведь в одно мгновение все может измениться», – говорится в ролике.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения задуматься о ценности человеческой жизни и неукоснительно соблюдать правила, каждый пункт которых «написан кровью» погибших.

Ранее «Татар-информ» сообшал, что тревожную статистику озвучили на брифинге в МВД Татарстана, связанную с ростом погибших в ДТП детей и мотоциклистов. Читайте подробнее в материале «Детей и байкеров в ДТП гибнет больше»: автоинспекторы Татарстана бьют тревогу.