Госавтоинспекция РТ: Ребенок, который погиб в ДТП под Лениногорском, не был пристегнут

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Лениногорском районе.

Напомним, авария произошла в районе пяти часов вечера на выезде из Лениногорска в сторону Альметьевска. По предварительным данным, 84-летний водитель автомобиль Skoda Yeti выехал на встречку и столкнулся с автомобилем KIA Rio.

Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП 22-летняя девушка и ее 2-летняя дочь, которые находились в KIA, погибли на месте. Ребенок перевозился в кресле, но не был в нем пристегнут.

Также в ДТП пострадали 4 человека, из них водитель автомобиля Skodа и два его пассажира, а также 24-летний водитель автомобиля KIA.

Обстоятельства ДТП выясняются.