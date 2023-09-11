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Госавтоинспекция РТ: Ребенок, который погиб в ДТП под Лениногорском, не был пристегнут
В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Лениногорском районе.
Напомним, авария произошла в районе пяти часов вечера на выезде из Лениногорска в сторону Альметьевска. По предварительным данным, 84-летний водитель автомобиль Skoda Yeti выехал на встречку и столкнулся с автомобилем KIA Rio.
Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП 22-летняя девушка и ее 2-летняя дочь, которые находились в KIA, погибли на месте. Ребенок перевозился в кресле, но не был в нем пристегнут.
Также в ДТП пострадали 4 человека, из них водитель автомобиля Skodа и два его пассажира, а также 24-летний водитель автомобиля KIA.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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