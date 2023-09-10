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На трассе в Лениногорском районе РТ погибли женщина и ее двухлетняя дочь
Сегодня в Лениногорском районе РТ произошло смертельное ДТП, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Авария произошла сегодня в районе пяти часов вечера на выезде из Лениногорска в сторону Альметьевска. По предварительным данным, 84-летний водитель автомобиль Skoda Yeti выехал на встречку и столкнулся с автомобилем KIA Rio.
В результате ДТП водитель KIA с тяжелыми травмами доставлен в больницу, пассажиры — супруга и 2-летняя дочь погибли на месте.
На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев, организована доследственная проверка.
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