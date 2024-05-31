Госавтоинспекция РТ призывает водителей и пассажиров пристегивать ремни безопасности

В текущем году на дорогах республики произошло 19 ДТП, в которых участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате таких происшествий 12 человек погибли и 20 получили травмы, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

В качестве примера в ведомстве рассказали о смертельном ДТП, которое произошло 18 апреля в Сармановском районе РТ. 19-летний водитель Daewoo, по предварительным данным, наехал на дорожный знак. В результате автомобиль опрокинулся.

Фото: © ГИБДД Татарстана

Отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности установлена административная ответственность в виде административного штрафа на водителей в размере 1000 рублей, на пассажиров 500 рублей.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными.