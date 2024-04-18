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В Татарстане водитель в момент ДТП вылетел из салона автомобиля и погиб
Сегодня утром на 26-м километре автодороги Сарманово – Джалиль произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Daewoo наехал на дорожный знак и опрокинулся.
Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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