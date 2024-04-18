В Татарстане водитель в момент ДТП вылетел из салона автомобиля и погиб

Сегодня утром на 26-м километре автодороги Сарманово – Джалиль произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Daewoo наехал на дорожный знак и опрокинулся.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.