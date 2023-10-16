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Госавтоинспекция РТ предупреждает водителей об опасности сильного ветра на дорогах
В Госавтоинспекции Татарстана предупреждают водителей, что в ближайшее время на территории республики ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, завтра, 17 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 28 м/с.
В ведомстве отмечают, что сильный ветер может опрокинуть автомобиль, особенно если он боковой. В большей мере этому подвержены большегрузы и автобусы. У легковых автомобилей кузов порывами ветра приподнимается, из-за чего сцепление с дорогой теряется, что может привести к потере контроля. Если вам необходимо продолжать движение, то следует снизить скорость. Использование багажника на крыше дополнительно снижает устойчивость автомобиля.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ рекомендуют водителям по возможности не выезжать за пределы населенного пункта. Быть особенно внимательными на дорогах, держать безопасную дистанцию, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Не маневрировать беспорядочно и не тормозить резко.
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