Происшествия 4 сентября 2025 20:03

Госавтоинспекция РТ назвала самый травмоопасный день недели для детей на дорогах

Самым опасным днем недели для детей и подростков в Татарстане оказалась суббота. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«По оперативным данным, за восемь месяцев 2025 года отмечен рост показателей аварийности, погибших и пострадавших в них детей. Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков является суббота. В этот день недели зарегистрировано 43 ДТП. Самым опасным временем суток стал период с 16.00 до 19.00 – в эти часы произошло 90 ДТП. Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте от 15 до 16 лет», – сообщил он.

За этот год в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 детей
