За этот год в ДТП на дорогах Татарстана погибли 8 детей

С начала года в Татарстане произошло 100 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых пострадали 127 детей и восемь погибли. Об этом на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«Особую тревогу вызывают ДТП, в которых дети получали травмы, будучи пассажирами. Дети указанной категории не могут оказать практически никакого влияния на исход ситуации в случае происшествия, поскольку даже использование ими средств безопасности во многом зависит от взрослых. С участием детей произошло 100 ДТП, в которых восемь детей погибли и 127 получили ранения», – рассказал Рустем Гарипов.

Он подчеркнул, что большинство ДТП с участием детей-пассажиров происходят по вине водителей, грубо нарушающих ПДД. Так, 25 таких ДТП произошли из-за выезда на полосу встречного движения, 17 аварий – из-за нарушения требований сигналов светофоров, 10 ДТП – из-за нарушения безопасной дистанции.

«Добавлю, что в целях снижения тяжести последствий ДТП с участием детей–пассажиров с 14 по 24 июля в Татарстане проводилось оперативно-профилактическое мероприятие “Ребенок – главный пассажир”. За время мероприятия личным составом Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан выявлено более 800 водителей, перевозивших детей без детского удерживающего устройства, и почти 1600 водителей, перевозивших детей-пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности», – сказал Рустем Гарипов.

Кроме того, с 25 августа по 7 сентября в Татарстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Автоинспекторы республики принимают участие в массовых мероприятиях и пешеходных экскурсиях по отработке с учащимися навыков безопасного движения.