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Общество 8 октября 2024 16:48

Госавтоинспекция предупреждает татарстанских водителей об образовании гололеда на дорогах

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Госавтоинспекция предупреждает водителей, что в ближайшие дни на дорогах Татарстана начнет образовываться гололед. Необходимо подготовить машины к зиме и строго соблюдать правила дорожного движения.

По прогнозам метеорологов, 9-13 октября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до минус 8 градусов.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане ожидаются дожди. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.

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