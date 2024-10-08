Госавтоинспекция предупреждает татарстанских водителей об образовании гололеда на дорогах

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что в ближайшие дни на дорогах Татарстана начнет образовываться гололед. Необходимо подготовить машины к зиме и строго соблюдать правила дорожного движения.



По прогнозам метеорологов, 9-13 октября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до минус 8 градусов.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане ожидаются дожди. Местами порывы ветра могут достигать 14 м/с.