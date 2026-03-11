Госавтоинспекция Казани рассказала, из-за чего трамвай врезался в столб

Стали известны подробности аварии с трамваем, который врезался в столб на Поперечно-Базарной улице в Казани.

По словам водителя трамвая №7, транспорт самопроизвольно начал набирать скорость, затем совершил столкновение с впереди идущим трамваем №1, а далее сошел с рельсов и совершил наезд на столб.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, пассажиров в салоне трамвая не было, пострадавших нет. На месте работают наряды ГАИ и аварийные службы.

Ранее в МУП «Метроэлектротранс» предупредили, что из-за аварии временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7. Ограничение движения, по предварительной информации, продлится около двух часов.