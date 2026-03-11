В Казани из-за влетевшего в столб трамвая встали несколько маршрутов

В Казани на улице Поперечно-Базарной произошло ДТП с участием трамвая. По предварительным данным, вагон врезался в столб. На месте работают аварийные службы, причины произошедшего выясняются. Пострадавших нет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Из-за аварии временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7. Ограничение движения, по предварительной информации, продлится около двух часов.