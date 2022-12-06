Госансамбль песни и танца РТ выступит в Кремлевском дворце 7 декабря

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана 7 декабря примет участие в гала-концерте фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия» в Москве. На главной сцене страны в Кремлевском дворце также выступят коллективы изо всех регионов страны, включая новоприсоединенные территории Донбасса. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

Отмечается, что свои творческие номера также представят гости из дружественной Беларуси. В общей сложности в Кремле соберутся более тысячи народных и заслуженных артистов: певцов, танцоров и музыкантов. Они исполнят ценимые многими композиции и продемонстрируют зажигательные хореографические номера.

«Танцуй и пой, моя Россия!» — это традиционный праздник, в котором принимают участие лучшие академические коллективы страны, представляющие культуру многонационального российского народа. В этот раз мероприятие также приурочено к Году культурного наследия РФ, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

Гала-концерт будет транслироваться в прямом эфире на сайте. Начало — в 19.00 по московскому времени.