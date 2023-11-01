Татарстанский производитель сыров выиграл премию «Бренд года в России»

Производитель сыров из Татарстана взял премию «Бренд года в России». Об этом «Татар-информу» сообщили в маркетинговом отделе компании.

«Компания ООО „Азбука сыра“ одержала победу в премии „Бренд года в России“ в категории „Молочные продукты“ представляя полутвёрдые сыры», — говорится в сообщении.

Конкурсантов оценивали жюри и экспертный совет по нескольким критериям: уникальность бренда, узнаваемость бренда, репутация бренда, эффективность брендинга, а также социальная, общественная, экологическая значимость. На участие в премии заявилось более 300 компаний, а победителями в разных номинаций стали 55.

Премия «Бренд года в России», призванная поддержать отечественных производителей, впервые проводится в этом году. Церемония награждения прошла накануне, 31 октября в Москве.

Компания «Азбука сыра» появилась в Татарстане в 2013 году с молочным брендом «ПРОСТО МОЛОКО». Продукция производится на Мамадышском заводе, который специализируется на производстве сыров, сливочного масла и сухой молочной сыворотки.

В 2022 году «Азбука сыра» переработала почти 130 тыс. тонн молока. На заводе работают около 340 сотрудников. Они ежедневно производят до 70 тонн продукции, в том числе около 45 тонн сыра. География присутствия продукции составляет 35 регионов страны, 91 город, более 94 млн человек, 2/3 населения России.