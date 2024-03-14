Госалкогольинспекция назвала регионы, из которых в РТ чаще всего завозят опасные продукты

Чаще всего некачественные и опасные продовольственные товары завозили в Татарстан из других субъектов России. Их на пресс-конференции в «Татар-информе» назвала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

В прошлом году некачественные продукты чаще всего привозили из Брасовского района Брянской области, Воронежа, Нальчика, муниципального округа Котловка Москвы, из города Дмитров Московской области, Оренбурга, Красноярского района Самарской области, Саратова, из города Лермонтова Ставропольского края и Теренгульского района Ульяновской области.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в республике больше трети продуктов, которые взяли с прилавка и проверили в лабораториях, оказались некачественными.