Треть проверенных Госалкогольинспекцией РТ продуктов оказались некачественными

В Татарстане больше трети продуктов, которые взяли с прилавка и проверили в лабораториях, оказались некачественными. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

«Мы как тайные покупатели приобретаем товары в различных торговых организациях по всей республике – от Закамской зоны, до Казани и других городов. За прошлый год 348 наименований продукции было исследовано в аккредитованных лабораториях. И хотя эта продукция дошла до потребителей, была выставлена на прилавки. К сожалению, 121 наименования по результатам лабораторных исследований было признано несоответствующим установленным требованиям», – отметила она.

Розалия Арсланова подчеркнула, что проверены были самые обычные продукты, которые каждый татарстанец покупает постоянно. И чаще всего нарушения находили в молочной продукции.

По итогам прошлого года инспекция рассмотрела боле 2,5 тысяч обращений и дала 13 тысяч устных консультаций.