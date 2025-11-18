news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 18 ноября 2025 08:22

«Горжусь внуком и всеми, кто защищает нас»: бабушка ветерана СВО поблагодарила бойцов

Читайте нас в
Телеграм
«Горжусь внуком и всеми, кто защищает нас»: бабушка ветерана СВО поблагодарила бойцов
На фото Егор до ранения / Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Участник СВО Егор Макаров, известный сослуживцам под позывным Химик, встретился с главой Заинского района и бойцами, вернувшимися в отпуск. На встречу он пришел вместе со своей бабушкой – Гульсиной Вилковой.

Егор Макаров служил молодым командиром отделения в роте БПЛА по контракту. Он родом из семьи с сильной служебной традицией: его отец, ветеран МВД, прошел две чеченские кампании, служил в «краповых беретах», затем работал в Заинском отделе МВД и погиб при исполнении. В свое время он тренировал сотрудников и занимался с детьми – был для сына настоящим ориентиром.

«Я с детства видел, что значит служить Родине», – говорит Егор.

Егор родился и вырос в Заинске, окончил школу №6, занимался в военно-патриотическом клубе «Застава». Окончательное решение отправиться на фронт пришло после армии, когда в Саратове он впервые столкнулся с вражескими беспилотниками.

«Тогда я понял: Родина в опасности, – вспоминает он. – Вернулся домой, завершил учебу, а потом сказал: «Я еду».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Боевой путь Химика оказался непростым: сначала контузия, затем подрыв на мине, после которого он лежал в госпитале, а потом – ранение в голову. В результате Егор потерял глаз. Сейчас он проходит реабилитацию и находится дома, в Локе.

«Он даже не сообщал нам о своих ранениях и службе. Я очень благодарна его боевым товарищам, которые не бросили его с ранением. На носилках выносили его несколько километров. Егор – наша гордость. Если бы не он, если бы не такие, как он, как бы мы сейчас жили? Мы под мирным небом живем только благодаря таким ребятам. Я очень благодарна всем ребятам, я горжусь своим внуком, горжусь всеми военнослужащими нашей страны», – сказала Гульсина Вилкова.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Позже женщина добавила и то, что ей тяжело вспоминать пережитое, но скрывать правду она не хочет.

«Что будет дальше? Возможно, отправят в санаторий. Возможно, понадобится еще несколько операций. Мы ждем ответ. Эти дни для нас тяжелые, но мы держимся. Это наша гордость. Некоторые говорят: зачем пошел? А я отвечаю: спасибо, что есть такие. Иначе над нами бы сейчас взрывы были», – рассказывает бабушка ветерана.

В мае 2025 года он получил звание младшего сержанта и сейчас представлен к медали Орден Мужества.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.

по теме «Ни один вопрос не остается без внимания»: в Заинске вновь встретились с бойцами СВО
«Ни один вопрос не остается без внимания»: в Заинске вновь встретились с бойцами СВО
#СВО #Наши герои #герои СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025