«Горжусь внуком и всеми, кто защищает нас»: бабушка ветерана СВО поблагодарила бойцов

На фото Егор до ранения / Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Участник СВО Егор Макаров, известный сослуживцам под позывным Химик, встретился с главой Заинского района и бойцами, вернувшимися в отпуск. На встречу он пришел вместе со своей бабушкой – Гульсиной Вилковой.

Егор Макаров служил молодым командиром отделения в роте БПЛА по контракту. Он родом из семьи с сильной служебной традицией: его отец, ветеран МВД, прошел две чеченские кампании, служил в «краповых беретах», затем работал в Заинском отделе МВД и погиб при исполнении. В свое время он тренировал сотрудников и занимался с детьми – был для сына настоящим ориентиром.

«Я с детства видел, что значит служить Родине», – говорит Егор.

Егор родился и вырос в Заинске, окончил школу №6, занимался в военно-патриотическом клубе «Застава». Окончательное решение отправиться на фронт пришло после армии, когда в Саратове он впервые столкнулся с вражескими беспилотниками.

«Тогда я понял: Родина в опасности, – вспоминает он. – Вернулся домой, завершил учебу, а потом сказал: «Я еду».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Боевой путь Химика оказался непростым: сначала контузия, затем подрыв на мине, после которого он лежал в госпитале, а потом – ранение в голову. В результате Егор потерял глаз. Сейчас он проходит реабилитацию и находится дома, в Локе.

«Он даже не сообщал нам о своих ранениях и службе. Я очень благодарна его боевым товарищам, которые не бросили его с ранением. На носилках выносили его несколько километров. Егор – наша гордость. Если бы не он, если бы не такие, как он, как бы мы сейчас жили? Мы под мирным небом живем только благодаря таким ребятам. Я очень благодарна всем ребятам, я горжусь своим внуком, горжусь всеми военнослужащими нашей страны», – сказала Гульсина Вилкова.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Позже женщина добавила и то, что ей тяжело вспоминать пережитое, но скрывать правду она не хочет.

«Что будет дальше? Возможно, отправят в санаторий. Возможно, понадобится еще несколько операций. Мы ждем ответ. Эти дни для нас тяжелые, но мы держимся. Это наша гордость. Некоторые говорят: зачем пошел? А я отвечаю: спасибо, что есть такие. Иначе над нами бы сейчас взрывы были», – рассказывает бабушка ветерана.

В мае 2025 года он получил звание младшего сержанта и сейчас представлен к медали Орден Мужества.