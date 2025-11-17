«Ни один вопрос не остается без внимания»: в Заинске вновь встретились с бойцами СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске продолжили традицию личных встреч с военнослужащими, вернувшимися домой в отпуск. На этот раз – уже в сорок седьмой. Мероприятие прошло в центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ–Мы вместе». Гостей приветствовал глава района Разиф Каримов.

В начале встречи солисты ансамбля «Росток» задали тон патриотичному настроению: Глеб Макаров исполнил номер «Гордая Россия», а Милана Афанасьева – песню «Страна огромная».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Особым моментом стало вручение подарочного сертификата на 100 тысяч рублей семье Пайдаркиных – у участника СВО родился ребенок. Подарок получила супруга бойца Аделина Зуфаровна. Также глава района отметил мать военнослужащего Альфинур Разяпову – за воспитание сына, командира части №06705 Рината Назимовича, который с честью несет звание защитника России.

Разиф Каримов начал встречу с дани памяти павшим. Он напомнил, что на фронте сегодня находятся более 600 заинских ребят, и многие из них уже не вернулись: район проводил в последний путь 199 бойцов.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Вчера мы простились с Сергеем Ивановичем Петрушенко. Помню каждую нашу беседу, его вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он одним из первых начал помогать военным, говорил нам про их нужды. Первым, кто открыто заявил, что Победа будет за нами, был мобилизованый Михаил Музыченко... Сегодня день рождения Айрата Фоатовича Аглямзянова, бывшего военного комиссара. Если бы был жив – ему исполнилось бы 53. Каждому из наших ребят бог отвел свою судьбу, но все они герои своего времени. Наш долг – хранить память», – сказал глава района.

Память погибших почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Каримов поблагодарил активистов города и района – Елену Хисамутдинову, Валентина Атласова, Наталью Березину, Марата Киямова и других. Он подчеркнул, что жители Заинска – «настоящие патриоты», сумевшие объединиться и выстроить широкую помощь фронту, госпиталям и мирным жителям присоединенных территорий.

«Ежедневно около 800 женщин плетут маскировочные сети в 30 точках города. Более 10 тысяч больших комплектов уже отправлены на линию фронта. Елена Хисамутдинова – большой молодец, район лидирует в республике. Женщины вкладывают в эти сети свои обереги. Пусть эта работа приблизит победу и убережет наших ребят. Других мыслей у нас нет», – отметил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Глава также выделил направление помощи госпиталям, которым руководит Наталья Березина, и работу с бойцами на передовой – здесь активистов становится все больше: люди предлагают услуги, транспорт, финансы.

«Наши жители объединены в одно сильное ядро – одно из самых организованных в республике. Ни один вопрос не остается без внимания. И эту работу мы будем продолжать», – подытожил Каримов.