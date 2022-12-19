Стационары Нижнекамского района полны под завязку, заявили в Управлении здравоохранения

В стационарах Нижнекамска и Нижнекамского района на лечении находятся 1,4 тыс. пациентов. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района РТ Сергей Мерясев.

«Инфекционные и терапевтические отделения, можно сказать, заполнены под завязку. Проблемы есть и на дневном стационаре, их курируют врачи-участковые и терапевты», — отметил спикер.

По словам главы управления, на сегодняшний день 80% вызовов связаны с ОРВИ. Наблюдаются задержки скорой помощи, в первую очередь обслуживаются дети (в течение 5-6 часов) и пациенты с проблемами кровообращения.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин прокомментировал выступление коллеги, отметив, что грипп проходит с осложнениями. Он также рассказал, что вопрос с заболеванием ему знаком, так как раньше он трудился на посту заместителя главы Нижнекамского района и столкнулся с этим в 2009 году.

«Мы это проходили. Это был 2009 год, когда мы, к сожалению, теряли больных, беременных. Сложная ситуация была. Некая резистентность у нас к инфекции есть, но все равно свиной грипп ведет себя агрессивно. Я прошу максимально обеспечивать безопасность на местах», — сказал Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске врачам выделят дополнительный автотранспорт для выездов на дом.