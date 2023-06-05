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Руc Тат
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Происшествия 5 июня 2023 18:25

Горздрав Челнов: Пострадавших в аварии с автобусом везут в БСМП

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В аварии с перевернутым автобусом пострадали пять человек, их везут в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Набережных Челнов.

«Пострадавшие в аварии в средней степени тяжести», – отметили в пресс-службе горздрава.

Их везут в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Напомним, что в Автограде маршрутная «ГАЗель» опрокинулась на бок, предварительно ДТП произошло из-за обгона, который совершал водитель микроавтобуса.

#ДТП #Набережные Челны #БСМП Набережных Челнов
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