Горячие линии по вопросам пуска тепла заработали в Казани

Для жителей Казани заработали горячие линии по пуску тепла, сообщает портал мэрии города. Задать вопросы горожане могут по телефонам Комитета ЖКХ: +7 (843) 590-96-22, +7 (843) 590-96-23, а также по телефону системы «Открытая Казань» — +7 (843) 236-41-23.

Линии также организованы в районных администрациях:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — +7 (843) 520-75-39;

Вахитовский и Приволжский районы — +7 (843) 264-30-96;

Кировский и Московский районы — +7 (843) 557-76-10;

Советский район — +7 (843) 272-01-05, +7 (843) 272-75-70, +7 (843) 272-16-23, +7 (843) 272-00-65;

префектура «Старый город» — +7 (843) 221-49-99.

Отопительный сезон официально стартовал в Казани сегодня, 16 сентября, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В настоящее время тепло уже подано на 345 социальных объектов.

Полностью весь город будет обеспечен теплом в течение двух недель, за это время будет проведена регулировка и отладка систем теплоснабжения.

Вопрос пуска тепла в дома татарстанцев находится на особом контроле у Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщила сегодня пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.