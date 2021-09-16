Галимова: Президент РТ поставил задачу дать тепло в дома, не дожидаясь сильных холодов

Вопрос со стартом нового отопительного сезона в республике находится на особом контроле Рустама Минниханова. Он поручил подавать тепло в дома и соцобъекты как можно раньше, не дожидаясь наступления сильных холодов – в соответствии с запросами татарстанцев. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что Минниханов еще на прошлой неделе поручил профильным ведомствам обеспечить своевременную подачу тепла.

«Президент поставил задачу, чтобы тепло дали, не дожидаясь сильных холодов – такой запрос есть у людей, мы это отслеживаем в социальных сетях. С сегодняшнего дня подача тепла началась и в жилые дома, получаем обратную связь и надеемся, что все пройдет в срок и без сбоев», – заключила Лилия Галимова.

