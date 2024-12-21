Горячие линии открыли и для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» открыли горячую линию по вопросам размещения.

Узнать, где находятся пункты временного размещения, и задать все интересующие вопросы можно по следующим номерам:

Дом по улице Клары Цеткин: (843) 223 29 99 (добавочный 23302)

ЖК «Лазурные небеса»: (843) 223 20 00 (добавочный 24110)

«Татар-информ» рассказывал, для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе открыли горячую линию по вопросам размещения.