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Общество 21 декабря 2024 14:46

Горячие линии открыли и для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса»

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Горячие линии открыли и для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса»
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» открыли горячую линию по вопросам размещения.

Узнать, где находятся пункты временного размещения, и задать все интересующие вопросы можно по следующим номерам:

Дом по улице Клары Цеткин: (843) 223 29 99 (добавочный 23302)

ЖК «Лазурные небеса»: (843) 223 20 00 (добавочный 24110)

«Татар-информ» рассказывал, для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе открыли горячую линию по вопросам размещения.

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