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Горячие линии открыли и для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса»
Для жителей домов на Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» открыли горячую линию по вопросам размещения.
Узнать, где находятся пункты временного размещения, и задать все интересующие вопросы можно по следующим номерам:
Дом по улице Клары Цеткин: (843) 223 29 99 (добавочный 23302)
ЖК «Лазурные небеса»: (843) 223 20 00 (добавочный 24110)
«Татар-информ» рассказывал, для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе открыли горячую линию по вопросам размещения.
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