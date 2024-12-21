Для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» открыли горячую линию

Для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе открыли горячую линию по вопросам размещения.

Пока проводятся работы, жители дома могут обращаться по номеру для уточнения всех деталей. По телефону горячей линии они могут узнать, где находится пункт временного размещения.

Горячая линия по телефону: (843) 223 21 11 (добавочный 22132).