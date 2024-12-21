news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 21 декабря 2024 13:42

Для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» открыли горячую линию

Скопировать ссылку

Для жителей пострадавшего дома в ЖК «Манхэттен» в Приволжском районе открыли горячую линию по вопросам размещения.

Пока проводятся работы, жители дома могут обращаться по номеру для уточнения всех деталей. По телефону горячей линии они могут узнать, где находится пункт временного размещения.

Горячая линия по телефону: (843) 223 21 11 (добавочный 22132).

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100