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Экономика 13 декабря 2023 07:00

«Горводзеленхоз» выделит 10,3 млн рублей на дорожных рабочих в Казани

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«Горводзеленхоз» выделит 10,3 млн рублей на дорожных рабочих в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Горводзеленхоз» в Казани выделит 10,3 млн рублей на оплату труда дорожных рабочих. Информация об этом опубликована в тендере на сайте госзакупок.

В зимний период в комплекс услуг входит ручная очистка тротуаров, в том числе противогололедными материалами, скол наледи ручным инструментом, сбор мусора с дорог, очистка и поправка урн, регулярная очистка снега с элементов обустройства, очистка от снега элементов дорожного обустройства, очистка от несанкционированной рекламы, удаление объявлений, надписей на элементах дорожного обустройства, говорится в документах к тендеру.

Максимальная сумма контракта – почти 10,3 млн рублей, которые будут выделены из бюджета «Горводзеленхоза». Контакт будет заключен на срок до конца 2024 года. Подрядчика определят 19 декабря этого года путем проведения аукциона.

Ранее был опубликован тендер на проект строительства дороги от переулка Саулык в жилом массиве Чебакса Казани до трассы М7 «Волга».

#госзакупки #тендер #уборка улиц #Горводзеленхоз
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