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Татарстан потратит 12 млн рублей на документацию для дороги от Чебаксы до М7 в Казани
В Советском районе Казани построят дорогу от переулка Саулык в жилом массиве Чебакса до трассы М7 «Волга». Стоимость проектно-изыскательских работ и разработки документации составит более 12 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
Протяженность участка составит 500 метров. Завершить проектную и рабочую документацию, а также получить положительное заключение экспертизы подрядчик должен до 31 октября 2024 года.
Заказчиком работ выступает Главтатдортранс, источником финансирования — бюджет Татарстана.
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