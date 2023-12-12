Татарстан потратит 12 млн рублей на документацию для дороги от Чебаксы до М7 в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Советском районе Казани построят дорогу от переулка Саулык в жилом массиве Чебакса до трассы М7 «Волга». Стоимость проектно-изыскательских работ и разработки документации составит более 12 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Протяженность участка составит 500 метров. Завершить проектную и рабочую документацию, а также получить положительное заключение экспертизы подрядчик должен до 31 октября 2024 года.

Заказчиком работ выступает Главтатдортранс, источником финансирования — бюджет Татарстана.