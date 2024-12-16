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«Город живет, работает и развивается»: Магдеев рассказал о совместных проектах с КАМАЗом
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании затронул тему празднования 55-летия КАМАЗа. Он также рассказал о проектах, которые реализуются совместно с автогигантом, — это «Техногород», строительство жилья для сотрудников завода, передовая инженерная школа и многие другие.
«У нас есть много проектов, которые мы смогли реализовать и которые реализуем. Это проект «Техногород», строительство самого современного полигона в черте города. Мы передали большой участок земли для того, чтобы полигон был рядом с НТЦ «КАМАЗа», передали 23 га земли, чтобы «КАМАЗ» смог развернуться и дальше реализовывать свои проекты. Большой земельный массив передали под строительство жилья, и сегодня 78-й комплекс называется «Микрорайон „КАМАЗ“», — сказал мэр.
На данный момент там строится шесть жилых домов, два уже готовы к заселению.
«Достаточно много проектов для укрепления высшего образования: передовая инженерная школа, строительство двух современных общежитий, лабораторного комплекса. Филиал КФУ получит хорошую материально-техническую базу», — заявил Магдеев.
Он подчеркнул, что для страны, для республики и для города 55-летие КАМАЗа — это особое событие.
«Особое — потому что за короткий исторический промежуток времени в чистом поле был построен прекрасный город и самый современный автомобильный завод. Плодами труда первостроителей-автомобилестроителей сегодня пользуется вся страна и в народном хозяйстве, в Вооруженных силах Российской Федерации. Наши легендарные КАМАЗы несут свою гражданскую и воинскую службу вместе с нашими военнослужащими. И благодаря работе Камского автомобильного завода город живёт, работает и развивается», — заключил руководитель города.
Напомним, что в пятницу, 13 декабря, КАМАЗ с юбилеем поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.
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