«Город живет, работает и развивается»: Магдеев рассказал о совместных проектах с КАМАЗом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании затронул тему празднования 55-летия КАМАЗа. Он также рассказал о проектах, которые реализуются совместно с автогигантом, — это «Техногород», строительство жилья для сотрудников завода, передовая инженерная школа и многие другие.

«У нас есть много проектов, которые мы смогли реализовать и которые реализуем. Это проект «Техногород», строительство самого современного полигона в черте города. Мы передали большой участок земли для того, чтобы полигон был рядом с НТЦ «КАМАЗа», передали 23 га земли, чтобы «КАМАЗ» смог развернуться и дальше реализовывать свои проекты. Большой земельный массив передали под строительство жилья, и сегодня 78-й комплекс называется «Микрорайон „КАМАЗ“», — сказал мэр.

На данный момент там строится шесть жилых домов, два уже готовы к заселению.

«Достаточно много проектов для укрепления высшего образования: передовая инженерная школа, строительство двух современных общежитий, лабораторного комплекса. Филиал КФУ получит хорошую материально-техническую базу», — заявил Магдеев.

Он подчеркнул, что для страны, для республики и для города 55-летие КАМАЗа — это особое событие.

«Особое — потому что за короткий исторический промежуток времени в чистом поле был построен прекрасный город и самый современный автомобильный завод. Плодами труда первостроителей-автомобилестроителей сегодня пользуется вся страна и в народном хозяйстве, в Вооруженных силах Российской Федерации. Наши легендарные КАМАЗы несут свою гражданскую и воинскую службу вместе с нашими военнослужащими. И благодаря работе Камского автомобильного завода город живёт, работает и развивается», — заключил руководитель города.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, КАМАЗ с юбилеем поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.