В Кузбассе на одной из шахт произошла аварийная ситуация

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) из-за аварийной ситуации проводится эвакуация горняков на шахте имени А. Д. Рубана. Согласно предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «СУЭК-Кузбасс».

«Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки входят на поверхность», — рассказал представитель компании.

Он также добавил, что число эвакуируемых шахтеров уточняется.

Ранее в экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, случилось возгорание в недействующей штольне, на поверхность эвакуируют 139 человек. Затем источник уточнил, что, согласно предварительной информации, возгорания нет, но принято решение продолжить поднимать шахтеров на поверхность.