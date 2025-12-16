Горизонт планирования новогодних путешествий у казанцев вырос на неделю

Казанцы начали заранее бронировать поездки на новогодние праздники – в 2025 году горизонт планирования увеличился примерно на неделю. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики сервиса путешествий Туту.

По данным экспертов, поездки по России казанцы в среднем планируют за 59 дней до выезда, а зарубежные туры – за 73 дня до вылета.

Продолжительность новогоднего отдыха осталась прежней – три дня и три ночи как для внутренних, так и для зарубежных направлений. Самыми востребованными датами вылета стали 28 и 29 декабря, а возвращение чаще всего планируется на 2-3 января.

Эксперты также отмечают, что новогодний период остается самым дорогим для путешествий.

«Новогодние праздники – самое дорогое время для отдыха, вне зависимости от направления. В этот период далеко не все могут позволить себе поездку: многие уточняют стоимость и отказываются из-за высоких цен. Бюджет в этот период может быть в два-три раза выше обычного. При этом спрос остается высоким, особенно в этом году из-за длительных новогодних каникул», – поделился с «Татар-информом» директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

При этом, по его словам, при гибком выборе дат можно снизить стоимость поездки.

«Если бюджет ограничен, я бы советовал ехать не в самые пиковые дни. Можно сдвинуть поездку на 5-6 января и захватить пару рабочих дней – цены при этом будут гораздо ниже. Лайфхак такой: либо отправляться после праздников, либо до Нового года, когда цены тоже падают», – добавил Тарзиманов.

