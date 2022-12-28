«Гордитесь папой и верьте, что наступит мир»: Метшин поздравил семью мобилизованного

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал в гостях у семьи мобилизованного казанца. Глава города поздравил супругу и детей военнослужащего с наступающим Новым годом и вручил детям подарки, о которых ребята просили в рамках благотворительной акции «Письмо дедушке Морозу».

11-летний Даниил написал в своем новогоднем письме, что хочет научиться кататься на коньках. Метшин подарил ему коньки, клюшку, фирменное джерси хоккейного клуба «Ак Барс» с фамилией мальчика и его любимым номером «88». Кроме того, Даниил получил в подарок абонемент на посещение игр клуба до конца сезона, сообщает пресс-служба мэрии города.

Его сестра, 16-летняя Алена, мечтала о портативной зарядке и беспроводных наушниках – ее желание исполнилось.

«Гордитесь папой – на таких, как он, держится страна. Владимир Сергеев и срочную службу проходил в горячих точках, и сейчас в таких же условиях. Нужно надеяться, что он вернется домой живым, здоровым, что наступит мир», – сказал И.Метшин, обращаясь к детям мобилизованного.

Супруга мобилизованного Марина Сергеева рассказала, что праздничную ночь проведут в кругу семьи – с детьми и бабушками. «Мужа будет очень не хватать», – поделилась супруга мобилизованного.

«Можно только представить, насколько вам тяжело морально, – ответил Метшин. – Самое главное, чтобы он вернулся, все остальное – временные трудности. Пусть у вас не будет страха за мужа, пусть год будет счастливым».

Напомним, вчера глава города рассказал, что на акции «Елка желаний» ему досталась открытка от мальчика, который написал, что папа обещал его научить кататься на коньках – это и был Даниил Сергеев.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля. С 21 сентября по 28 октября в стране по указу президента Владимира Путина проводилась частичная мобилизация, в ходе которой на службу призвали с учетом добровольцев 313 тыс. человек.