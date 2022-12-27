Метшин: Мечтаю, чтобы наступил мир и наши мобилизованные вернулись домой с победой

Для того, чтобы вернуться к привычной жизни и реализовывать крупные проекты дальше, необходим мир во всем мире. Другие вещи отходят на второй план. Таким мнением на встрече с журналистами поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Я мечтаю о том, чтобы наступил мир и наши мобилизованные вернулись с победой. О чем еще мечтать? Парки, скверы, речной порт — все это отходит на второй план. Главное, чтобы мы вернулись к мирной жизни», — подчеркнул градоначальник.

Недавно Метшин посетил акцию «Елка желаний», для которой письма писали дети мобилизованных. Ему досталась открытка от мальчика, который написал, что папа обещал его научить кататься на коньках, и попросил именно их, поделился мэр.