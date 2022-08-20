Горбенко из штаба Квартальнова в «Ак Барсе» продолжит карьеру в ХК «Видное»

Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко продолжит карьеру в ХК «Видное» из Национальной молодежной хоккейной лиги. Это новый клуб, созданный 21 марта 2022 года.

По данным Metaratings, Горбенко вошел в тренерский штаб ХК «Видное».

Напомним, что Игорь Горбенко пришел в «Ак Барс» в составе тренерского штаба Дмитрия Квартальнова, который был уволен этой весной из казанского клуба за вылет команды в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ранее тандем Квартальнов — Горбенко работал в ярославском «Локомотиве» и московском ЦСКА. Дмитрий Квартальнов после увольнения из «Ак Барса» остается безработным. Спортивная редакция «Татар-информа» называла причины простоя в тренерской карьере специалиста.