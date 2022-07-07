Горбатый мост в Казани восстановят в прежнем виде из материалов, аналогичных подлинным

Старинный Горбатый мост в Казани после демонтажа будет восстановлен в первоначальном облике из материалов, близких к аналогичным. Об этом «Татар-информ» сообщили в Комитете РТ по охране культурного наследия.

«Учитывая состояние сооружения, угрожающее безопасности людей и влекущее физическую утрату самого объекта, требуется проведение демонтажных работ на объекте с обязательным последующим воссозданием объекта в первоначальном облике, в материалах, аналогичных подлинным, в соответствии с предметом охраны исторического поселения города Казани», – подчеркнули в ведомстве.

Сегодня «Татар-информ» сообщал, что Горбатый мост в Казани будет демонтирован до конца ноября. На эти цели из бюджета РТ направлено 12,6 млн рублей.

Мост, соединяющий берега старого русла Казанки в Кировском районе Казани, был построен в 1928 году. Это самый первый железобетонный мост в столице Татарстана и является предметом охраны как исторически ценный градоформирующий объект.

Движение по мосту было закрыто из-за ветхости конструкций еще в 1967 году. По результатам очередных исследований в 2008-м году установлено, что техническое состояние моста не соответствует требованиям безопасности, а срок эксплуатации сооружения исчерпан. С 2009-го года мост закрыт в том числе для пешеходов.

Как сообщили в мэрии Казани, для восстановления моста перед демонтажем конструкций с них будут сняты все необходимые замеры, составлена его 3D-модель и обмерные чертежи. «По оценкам специалистов, конструкции моста находятся в аварийном состоянии, что, к сожалению, не позволяет провести его реконструкцию», – уточнили в мэрии.

Все предстоящие работы будут проводится под контролем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.