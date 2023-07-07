Гонщики «Шелкового пути» о дорогах в Татарстане: «Трасса необгонная, извилистая»

Сегодня автогонщики достигли финала первого этапа спортивного спецучастка международного ралли «Шелковый путь» в Мамадышском районе Татарстана. Экипажи стартовали у села Державино в Лаишевском районе и, преодолев 142 километра, финишировали в селе Катмыш.

Участник ралли, руководитель белорусской команды и один из ее пилотов Сергей Вязович не пропустил ни одного старта с 2010 года. От команды «КАМАЗ-мастер» техника белорусов отличается капотной конфигурацией. По его словам, ралли-рейды всегда проходят в тяжелых условиях.

«Дорогие извилистые, полевые, очень пыльные. Необгонная трасса, мы друг за другом проехали, — поделился пилот нюансами гонки. — Первым стартовал экипаж Дмитрия Сотникова, затем — Андрея Каргинова. Мы были третьими. Похоже, они допустили навигационную ошибку, и прямо со старта мы попали в их пыль, буквально на третьем километре. Затем мы сумели пройти Каргинова и продолжили движение за Сотниковым».

Неоднократный победитель и призер этапов чемпионата России по ралли и ралли-рейдам, участник ралли-марафонов «Шёлковый путь» 2013, 2017 и 2018 годов Михаил Шкляев отметил гостеприимство местных жителей.

«Организаторам большое спасибо! А также местным жителям, которые хорошо нас принимают. Все машут руками, хлопают, какие-то хлопушки, салюты летят. Здорово! Мы объехали четверых, очень много пыли на дороге», — поделился Шкляев.

Для участников ралли и зрителей гонки была организована концертная программа, работали торговые ряды, для детей приготовили батуты. «Поскольку данный спецучасток предполагал финиш в Мамадышском районе, у нас была организована мойка транспорта, зона отдыха и питание для пилотов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Тринадцатое по счету ралли «Шелковый путь» состоит из девяти этапов, которые проходят по территории 13 регионов России. Маршрут из Казани в Москву пройдет через Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк.

Впервые в истории ралли-рейда маршрут «Шелкового пути» затронет Южный Урал. Это одна из главных интриг мероприятия, поскольку у команд нет практического представления о ландшафте и тонкостях грунтового покрытия в этом регионе.

В заезде участвуют в общей сложности 98 экипажей. Общая протяженность дистанции составит 5247 километров, 2277 из которых приходится на спортивные спецучастки. Финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.