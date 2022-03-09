Гонщик Мазепин прокомментировал расторжение контракта с американской командой Формулы-1

Российский гонщик Никита Мазепин заявил о невозможности возвращения в американскую команду Формулы-1 «Хаас.

По словам россиянина, он не собирается вовзвращаться в команду в случае такой возможности в будущем.

«Формула-1» - опасный спорт, ты должен доверять своей команде, после того, что сделал "Хаас", я не знаю, как им доверять. Возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, я не считаю возможным. С Гюнтером не общался с тех пор, как уехал из Барселоны с тестов. Все это время он лично со мной не общался, о расторжении контракта узнал из пресс-релиза», – цитирует Мазепина ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская гоночная команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Формулы-1, а также с титульным споносором, российской компанией «Уралкалий».