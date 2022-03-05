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Спорт
5 марта 2022  13:21
Дамир Садриев

Американская гоночная команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Формулы-1

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Американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение о расторжении контракта с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гоночного коллектива.

Стоит отметить, что Мазепин выступал за «Хаас» с декабря 2020 года. Лучшим результатом российского пилота является финиш на 14-м месте.

Кроме того, американская команда расторгла контракт и с титульным споносором, российской компанией «Уралкалий».

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

#формула 1
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