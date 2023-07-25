Гонки дронов, лазерный бой и ГТО признаны видами спорта в России

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Гонки дронов, лазерный бой, ГТО, брейкинг и ряд других дисциплин включены во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий приказ Минспорта России появился на официальном портале правовой информации.

Кроме того, список спортивных дисциплин пополнили воздушная гимнастика и кендо. На общероссийский уровень развития перешли авиационные гонки, зимнее плавание и ряд других.

Также видами спорта признаны дисциплины фиджитал-спорта: двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор.

Как ранее отметил руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров, фиджитал-игры стали самым представительным турниром в России. Первый международный киберспортивный турнир пройдет в Казани 23 февраля — 2 марта следующего года.