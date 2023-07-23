Руководитель «Игр будущего»: Фиджитал-игры стали самым представительным турниром в России

Фиджитал-игры превратились в самый представительный международный турнир в России. В общей сложности в этих соревнованиях участвуют спортсмены из порядка 40 стран. Об этом во время финала по дисциплине Mobile Legends: Bang Bang MLBB заявил руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

«По результатам девятых фиджитал-игр у нас почти 40 стран приняли участие. Мы начали в сентябре, протестировали почти весь набор дисциплин, и у нас получается 37-38 стран. Если посмотреть на это как на единый турнир, то это самый международный турнир в России. Все мероприятия, которые с прошлого года проводились, по количеству стран, принимавших участие, уступают», — заметил он в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что такого масштаба удалось добиться благодаря прямому взаимодействию с клубами — без посредничества международных спортивных организаций.

«Во-вторых, не играем в политику вообще. В-третьих, не разделяем между дружественными и недружественными странами, мы приглашаем всех. Ну и, в-четвертых, многим киберспортсменам по большому счету все равно на гражданство, национальность и какого цвета у них паспорт, — заверил он.

В этом и отличие фиджитал-спорта от классического, уверен Столяров.

Напомним, что соревнования по MLBB в рамках девятых фиджитал-игр развернулись в «Казань Экспо». Они проходят с 20 по 23 июля.

Первые «Игры будущего» состоятся в Казани 23 февраля — 2 марта следующего года.