«Гонка героев» в Менделеевске должна собрать около 10 тыс. гостей

В Менделеевске стартовала третья по счету «Гонка героев „Битва эпох”». Впервые она проходит в формате чемпионата Республики Татарстан по гонкам с препятствиями. Участие в событии принимают действующие спортсмены, в том числе из Южной Кореи, Китая, Казахстана и других стран СНГ.

«Это большое событие не только для Менделеевска, но и для всей Республики Татарстан. География растет, в этом году участие принимают 3100 спортсменов. Это огромное количество, абсолютный рекорд. Но и в целом, я думаю, ожидает порядка 10 тыс. гостей нашего города. С учетом того, что в городе Менделеевске проживают 22 тыс. человек, то 10 тыс. — это практически 50% от численности населения», — заметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Руководитель муниципалитета также поблагодарил организаторов за поддержку «Гонки героев» в частности и Менделеевска в целом.

В этом году в рамках соревнований спортсменам предстоит пройти 10 километров трассы и 38 различных препятствий, тонны грязи и воды. Маршрут создан по мотивам различных известных в поп-культуре сюжетов: «Гиблые болота» и «Черная пирамида Гизы», «Лабиринт Минотавра» и «Лианы Джуманджи», «Игра в кальмара» и «Башня Саурона».

Для всех участников и зрителей подготовили фан-зону, концертную программу, мастер-классы и многое другое. После соревнований на главной сцене стартует рок-концерт, на котором выступят кавер-группа «Краш» из Набережных Челнов и казанский коллектив «PROSTOЯ». Хедлайнером вечера станет московский коллектив «Трибьют „Король и Шут“».

В рамках «Гонки Героев» также пройдет детский забег Timerkids, где юные участники в возрасте от трех до десяти лет смогут попробовать свои силы на дистанции в 300 метров.