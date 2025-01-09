Голосование за номинантов премии «Оскар» в этом году перенесено из-за пожара в Калифорнии

Более 6 тысяч членов Академии киноискусств (из 10 тысяч) находятся в Южной Калифорнии, где сейчас бушуют лесные пожары. Из-за катаклизмов период голосования за номинантов премии «Оскар» продлили до 15 января, сообщает издание Hollywood Reporter.

«Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Южной Калифорнии. Многие члены Академии и коллеги по индустрии живут и работают в районе Лос-Анджелеса, и мы думаем о вас», — говорится в официальном сообщении Академии киноискусств.

Соотвественно, сдвинулась дата торжественной церемонии, где объявят лауреатов кинопремии. Золотые статуэтки победителям вручат 19 января.

Пожары внесли изменения в жизнь всего Голливуда. Гильдия сценаристов назовет номинантов своей премии 13 января. В свою очередь Гильдии актеров (SAG Awards) и режиссеров (DGA Awards) также перенесли объявление номинантов, но успели обнародовать списки 8 января. За приз Гильдии актеров в номинации Лучшая мужская роль второго плана поборется Юра Борисов («Анора», 2024). Актер также попал в лонглист премии Британской киноакадемии BAFTA.

За время пожара свои дома в Лос Анджелесе потеряли вице-президент США Камала Харрис, Пэрис Хилтон, Билли Кристал, Бен Аффлек и другие.

По информации портала CNN, в ночь на 9 января пожар уже уничтожил суммарно около 25 тысяч акров (100 кв. км). Из-за низкой влажности и сильного ветра от огня пострадали район между Малибу и Санта Моника, а также Голливудские холмы.

Лесные пожары начались 7 января. Причины связывают с сезонными ветрами.