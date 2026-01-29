Голосование за лучшее зимнее оформление двора в Татарстане продолжается

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Валерия Курмышкина

Голосование за лучшее зимнее оформление двора «А у нас во дворе – 2026» на сайте «Татар-информ» продолжается. Участники подготовили праздничные пространства с гирляндами, елочными городками и снежными композициями.

«Татар-информ» представляет фото и видео работ и предлагает читателям выбрать понравившийся двор.

Через соцсеть «ВКонтакте» на конкурс поступило более 40 заявок из разных населенных пунктов Татарстана. Участники делились историями о детских мечтах, рассказывали о создании снежных фигур и отмечали, что участие помогло сплотить жителей их дворов.

Многие работы посвящены 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, символу наступившего года – Красной Огненной Лошади, а также Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Татарстане, и памяти воинов специальной военной операции.

Первый этап конкурса – голосование за присланные заявки – продлится до 1 февраля включительно. По его итогам определятся десять участников с наибольшим числом голосов, которые пройдут во второй этап – финал.

Финальное голосование пройдет с 3 по 8 февраля на сайте «Татар-информа», где определят трех победителей. Им вручат денежные призы. Окончательные результаты конкурса будут объявлены 10 февраля.